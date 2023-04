Guinée: un féticheur activement recherché pour avoir prédit la chute de Mamadi Doumbouya

- Publicité-

Selon une information rapportée par le site Guineenews, le féticheur Mofa Sory Dounoh a déclaré [en maninka] que ses fétiches lui ont annoncé la fin du régime du colonel Mamadi Doumbouya dans 18 ou 28 jours. L’homme actuellement recherché par les autorités ajoute qu’il n’y aucun sacrifice à faire pour conjurer le sort.

Dans des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, le féticheur Mofa Sory Dounoh, qui reste pour le moment introuvable, prédit la fin du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD). Le CNRD est le nom du mouvement de transition dirigé par le colonel Mamady Doumbouya après le coup d’État du 5 septembre 2021.

« Ce pouvoir va chuter dans 18 ou 28 jours sans problème. Ceux qui sont en haut vont se retrouver au bas de l’échelle. Je ne mens jamais, en plus je ne fume pas et je ne bois pas d’alcool. Mais je dis ce que mes fétiches me révèlent et cela ne m’a jamais trahi », explique nos confrères ayant vraisemblablement consultée la vidéo.

Ce lundi matin, le féticheur annonce cette fois que sa famille a été arrêtée. Mais que lui c’est impossible de mettre la main sur lui. Non sans révéler avoir été celui-là qui avait prédit la chute d’Alpha Condé, renversé le 5 septembre 2021.