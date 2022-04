Guinée: plusieurs anciens ministres d’Alpha Condé  inculpés et placés sous mandat de dépôt

L’ancien Premier ministre guinéen, Ibrahima Kassory Fofana, ainsi que trois anciens membres du dernier gouvernement d’Alpha Condé, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry, le mercredi 06 avril 2022. Leurs avocats dénoncent un procès politique.

L’ancien premier ministre guinéen, Dr Ibrahima Kassory Fofana, et plusieurs autres anciens ministres ont été auditionnés mercredi 6 avril devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) et placés sous mandat de dépôt. «On les a inculpés pour détournement de deniers publics et envoyés en prison», a déclaré Me Salifou Béavogui, à la tête d’un collectif d’avocats. Outre Ibrahima Kassory Fofana, les ex-responsables écroués sont l’ancien ministre de la Défense Mohamed Diané, celui de l’Environnement Oyé Guilavogui et celui des hydrocarbures Zakaria Coulibaly.

Contre eux, « il existe des indices sérieux de détournements de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment d’argent, corruption et complicité », précise un courrier du procureur spécial de la CRIEF, Aly Touré. Mais, les avocats des prisonniers dénoncent une procédure « politique » et « expéditive ». Mais la CRIEF a clairement manifesté son souhait d’aller vite, en engageant des poursuites suivant les règles du flagrant délit.

Ibrahima Kassory Fofana , fraichement porté à la tête de l’ex-parti au pouvoir

En février dernier, l’ex-ministre du Budget sous Alpha Condé, Ismaël Dioubaté, avait été placé sous mandat de dépôt dans une prison de Conakry et l’ex-ministre d’Etat et conseiller spécial à la présidence pendant cette période, Tibou Camara, placé sous contrôle judiciaire pour « détournement de deniers publics et corruption » par le parquet spécial.

L’ancienne ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle Zenab Nabaya Dramé, a aussi été inculpée, bien que absente du pays. La Crief avait également inculpé et placé sous mandat de dépôt mercredi, Mme Eveline Folla Mansara, ex-directrice administrative et financière du ministère de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle.

Une information judiciaire avait aussi été ouverte contre Mme Zenab Dramé, dite Zenab Nabaya, qui dirigeait ce département ministériel sous Alpha Condé. Les militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée le 5 septembre dernier ont fait de la lutte contre la corruption réputée endémique dans le pays un de leurs grands combats.

