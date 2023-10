Guinée: mauvaise nouvelle pour Naby Keita

Blessé avec le Werder Brême ce weekend en Bundesliga, Naby Keita est forfait pour le rassemblement d’octobre, alors que la sélection guinéenne affronte la Guinée-Bissau et le Gabon en mi-octobre prochain.

La tuile pour Naby Keita. De retour sur le terrain le mois dernier après sa blessure à l’adducteur, le milieu de terrain va devoir rejoindre l’infirmerie. Le joueur de Werder Brême est out pour au moins deux semaines, blessé ce weekend lors de la rencontre face à TSG Hoffenheim (2-3). Les examens médicaux effectués ont révélé une « légère blessure musculaire à la cuisse droite » pour l’ancien de Liverpool. De quoi tout de même le priver des prochaines rencontres de son club et de sa sélection nationale.

Le capitaine du Syli National va en effet manquer les matchs de la trêve internationale d’octobre. La Guinée affronte en effet la Guinée-Bissau (14 octobre) et le Gabon (18 octobre) dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023 et des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

« L’objectif est clair ; on veut le trophée. Je ne veux pas finir ma carrière sans avoir quelque chose avec mon pays, c’est très important. Souvent, je parle avec Sadio Mané, je suis très content pour lui, pour ce qu’il a fait pour son pays et, je me dis, pourquoi pas moi ?« , avait récemment confié le milieu guinéen au micro de Canal+ Afrique. Alors que le tournoi continental s’ouvre dans moins de trois mois, les fans du Syli espèrent voir leur capitaine porter l’équipe vers la gloire.