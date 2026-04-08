Guinée : le concert de Sidiki Diabaté annulé pour faute d’autorisation administrative

Deux concerts annoncés le même jour, le 25 avril, ont provoqué une forte agitation dans le milieu culturel de la capitale après l’annulation d’un des spectacles par l’instance chargée des autorisations.

Les deux rendez-vous concernés opposaient le chanteur malien Sidiki Diabaté et la formation guinéenne Les Espoirs de Coronthie, programmés à des lieux et horaires qui se chevauchaient, ce qui a rapidement alimenté l’incompréhension parmi les amateurs de musique.

L’Agence guinéenne des spectacles est intervenue pour trancher. Son directeur général adjoint, Boubacar Diallo, a indiqué que la prestation de Sidiki Diabaté ne disposait pas des autorisations requises et a été retirée de la programmation.

Selon les explications fournies par la direction de l’agence, les organisateurs n’ont pas respecté la procédure administrative en vigueur, notamment le délai minimal de trois mois imposé pour la validation officielle d’événements de cette envergure.

En conséquence, la seule manifestation confirmée pour le 25 avril reste le concert des Espoirs de Coronthie. Le concert de Sidiki Diabaté est donc annulé pour défaut d’autorisation administrative.