Guinée: l’ancien président Alpha Condé quitte le pays

L’ancien président guinéen Alpha Condé a quitté la Guinée lundi pour se rendre à Dubai aux Emirats arabes unis, ont rapporté les médias locaux.

« L’ancien président guinéen Alpha Condé vient d’embarquer dans un aéronef à Conakry pour Dubai, via Le Caire », a indiqué Guineenews. Le média rapporte que l’ancien homme fort de la Guinée a reçu l’autorisation du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), la junte au pouvoir dirigée par le Colonel Mamady Doumbouya, pour se rendre dans le pays du Golfe afin d’aller s’y faire soigner.

Condé a été renversé par les militaires des forces spéciales de la Guinée en septembre dernier alors même qu’il venait de remporter quelques mois plus tôt son troisième mandat consécutif à la tête du pays. une victoire controversée et tachée du sang de dizaines de guinéens opposés à sa candidature et à son élection controversée. L’homme n’aura pas fait un an des cinq qu’il prétend avoir remporté dans la transparence.