Guinée Équatoriale: l’épidémie du virus Marburg fait 9 morts

Les autorités sanitaires de Guinée équatoriale ont confirmé la présence de 13 cas de virus de Marburg, une fièvre hémorragique virale extrêmement mortelle, dont 9 ont déjà succombé à l’infection. L’OMS surveille de près la situation et a également signalé un foyer de la maladie en Tanzanie.

Le virus de Marburg, transmis par les chauves-souris frugivores, appartient à la même famille de virus que l’Ebola. Les symptômes de l’infection incluent la fièvre, la fatigue, les vomissements et les diarrhées hémorragiques. Il n’existe actuellement aucun vaccin ou traitement antiviral approuvé pour cette maladie.

Le ministère de la Santé de Guinée équatoriale a déclaré que 825 cas contacts ont été recensés depuis le début de l’épidémie, et que seul un patient s’était rétabli. L’OMS a exhorté le gouvernement à signaler officiellement ces cas, et surveille de près la situation en Guinée équatoriale ainsi qu’en Tanzanie.

Cette épidémie de virus de Marburg en Guinée équatoriale souligne la nécessité d’une vigilance constante face aux maladies infectieuses émergentes et de la mise en place de mesures de prévention et de contrôle adéquates. L’OMS continue de travailler avec les autorités sanitaires locales pour surveiller et contenir la propagation de la maladie.