Guinée équatoriale: le virus de Marburg fait 11 morts, l’OMS lance un appel

Une flambée épidémique de la maladie à virus Marburg sévit en Guinée équatoriale depuis deux mois, causant la mort d’au moins 11 personnes. Les autorités sanitaires sont en alerte et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle au renforcement de la gestion de cette crise sanitaire.

Selon le bulletin d’information du ministère de la santé, la flambée épidémique de la maladie à virus Marburg a entraîné le décès d’au moins 11 personnes en Guinée équatoriale. Depuis deux mois, 15 cas positifs ont été recensés, dont aucun n’est hospitalisé, tandis que 385 cas contacts sont suivis, soit une baisse par rapport à la semaine précédente.

Les cas ont été repérés dans la province de Kié-Ntem (Est), où les premiers décès ont été signalés le 7 janvier, avant de toucher la capitale économique Bata, où neuf cas ont été confirmés. La maladie à virus Marburg, cousine de la fièvre hémorragique Ebola, est très virulente et doit faire l’objet d’une évaluation en vertu du Règlement sanitaire international.

L’OMS a déclaré que la Guinée équatoriale fait face pour la première fois à une flambée de cette maladie, et que la capacité du pays à gérer cette crise sanitaire doit être renforcée. L’agence onusienne a également souligné que le risque posé par cette flambée épidémique est très élevé au niveau national, modéré au niveau régional et faible au niveau mondial.

Cette flambée épidémique de la maladie à virus Marburg en Guinée équatoriale rappelle l’importance de la surveillance et de la prévention des maladies infectieuses. L’OMS et les autorités sanitaires locales sont mobilisées pour endiguer la propagation de cette maladie virulente et protéger la santé de la population.