Guinée: le président Doumbouya se rend à la décharge de Dar-es-Salam, une semaine après l’éboulement qui a fait 34 morts

Le président guinéen Mamadi Doumbouya s’est rendu samedi 29 août sur le site de la décharge de Dar-es-Salam, dans la commune de Gbessia à Conakry, une semaine après l’éboulement qui y a fait 34 morts selon le bilan officiel communiqué par l’Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires (Anguch). Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, le chef de l’État a exprimé sa compassion aux familles des victimes et pris connaissance de l’avancée des opérations engagées sur place.

L’éboulement s’est produit dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 août à la décharge de Dar-es-Salam. Le bilan, d’abord établi à une vingtaine de morts au lendemain du drame, a ensuite été révisé à la hausse à plusieurs reprises pour atteindre 34 morts, selon un bilan communiqué le 25 août par l’Anguch.

Le général Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence, qui accompagnait le chef de l’État, a expliqué le sens de cette visite. « Notre population a été endeuillée. Le chef de l’État a été endeuillé par le drame qui s’est passé ici, et pour venir compatir avec la douleur de l’ensemble de la population, il s’est rendu sur les lieux aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Le porte-parole de la présidence a rappelé que l’administration guinéenne était intervenue à plusieurs reprises sur le site avant le drame, à travers des opérations de déguerpissement et des indemnisations versées aux occupants. « Les occupations illégales ont continué et ça a mené là où ça devait nous mener », a-t-il regretté, ajoutant que la perte de vies humaines n’était « pas ce que veut le président de la République ».

Des opérations de démolition et de relogement en cours

La visite présidentielle intervient alors que se poursuivent les opérations de démolition des habitations situées aux abords de la décharge, engagées par les autorités pour sécuriser durablement la zone. Le général Amara Camara a indiqué que le chef de l’État souhaitait s’assurer que ces travaux se déroulent dans un délai bref.

Le gouvernement guinéen a par ailleurs confirmé son intention de transformer l’ensemble du site en parc urbain. « Il est prévu de faire disparaître tout ce qu’il y a ici comme ordures, et de le transformer en parc urbain », a précisé le général Amara Camara, présentant ce projet comme une contribution à l’embellissement de la capitale guinéenne.

Les opérations de déguerpissement ont par ailleurs déplacé de nombreuses familles, dont certaines ont été accueillies dans des écoles réquisitionnées à Dixinn et à Bellevue. Cent cinquante sinistrés supplémentaires restaient à reloger fin août, selon Moussa Moïse Soumah, deuxième vice-maire de Gbessia et président du comité communal de gestion des crises, qui évoquait la recherche d’un site d’accueil supplémentaire avant la rentrée scolaire.

Selon la présidence, les opérations de démolition et de sécurisation du site doivent se poursuivre sans interruption dans les prochains jours.