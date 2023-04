Guinée: des médecins condamnés pour viol et meurtre de leur patiente

Après plusieurs mois d’audiences, le verdict est enfin tombé ce mardi 4 avril dans la triste affaire des médecins poursuivis pour ‘’viol, avortement suivi de mort et administration de substances nuisibles’’ d’une de leurs patients du nom de M’Mah Sylla.

Cette affaire, qui remonte à 2021, avait choqué plus d’un en Guinée. Voilà qu’elle connait un nouveau développement ce mardi. En effet, un tribunal a déclaré les trois médecins impliqués coupables.

M’Mah Sylla, une secrétaire de 25 ans, est décédée en 2021 en Tunisie, où elle avait été évacuée pour des soins après avoir été violée dans un hôpital de Conakry, avait à l’époque annoncé le gouvernement guinéen. Mardi, un tribunal a déclaré Daniel Lamah, Patrice Lamah et Célestin Millimouno coupables de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner et d’avortement.

M. Millimouno et Patrice Lamah ont également été condamnés pour viol. Un quatrième médecin, Sebory Cisse, a lui été reconnu coupable de mise en danger d’autrui. Les accusations d’administration de substances nocives, qui avaient été portées contre les quatre médecins, ont été abandonnées.

Patrice et Daniel Lamah ont été condamnés à 15 ans de prison chacun, et M. Cisse a un an de détention, a indiqué le journaliste de l’AFP. Célestin Millimouno, en fuite, a écopé de 20 ans d’emprisonnement. Un mandat d’arrêt a été lancé à son encontre. La mort de Mme Sylla a suscité un vif émoi sur les réseaux sociaux, donnant lieu à des pétitions en ligne et à la création du slogan « Justice pour M’Mah Sylla ».