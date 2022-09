Guinée Conakry: un motard tué après avoir été heurté par un avion

Le vol de TAP Air Portugal était en train de se poser à l’aéroport international de Conakry, vendredi, lorsqu’un homme a traversé la piste à deux-roues. Le motocycliste a été tué.

Un motard a été tué vendredi après avoir heurté un avion de TAP Air Portugal sur la piste lors de l’atterrissage de l’appareil à l’aéroport international de Conakry, en Afrique de l’Ouest. L’accident du vol TP1492, qui avait décollé vendredi de Lisbonne, s’est produit lorsqu’«une moto a essayé de traverser la piste» au moment où l’appareil était en train de se poser en Guinée Conakry, explique la compagnie aérienne portugaise dans un communiqué.

«Toutes les procédures de sécurité ont été suivies, mais il n’a pas été possible d’éviter l’accident», a précisé TAP ajoutant qu’il n’y avait aucun blessé parmi les passagers et les membres d’équipage. Des investigations sont en cours pour déterminer les causes de l’accident. Le vol de retour de TAP, qui devait atterrir samedi dans la capitale portugaise à 5 h 10, a été annulé, selon les informations du gestionnaire des aéroports portugais.