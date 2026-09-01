Guinée-Bissau : victoire du « oui » au référendum pour une nouvelle Constitution

Les Bissau-Guinéens ont approuvé, à environ 70% des suffrages selon les résultats provisoires, un projet de nouvelle Constitution instaurant un régime présidentiel fort en remplacement de l’actuel système semi-parlementaire. Les résultats ont été annoncés mardi 1er septembre par la commission électorale du pays, au terme du dépouillement de l’ensemble des votes du référendum organisé dimanche 30 août.

La présidente de la commission électorale, Carmen Izaura Lobo, a salué un scrutin mené avec « professionnalisme » et « transparence ». Les résultats définitifs doivent encore être validés par la Cour suprême.

Ce scrutin constituait une étape cruciale dans ce pays dirigé par une junte militaire depuis le coup d’État du 26 novembre 2025, qui avait renversé le président Umaro Sissoco Embaló. La transition, conduite par le général Horta N’Tam, est censée organiser le retour au pouvoir des civils lors d’une élection présidentielle prévue le 6 décembre.

Le principal parti d’opposition, le PAIGC, a dénoncé un scrutin organisé « dans un contexte de restriction des libertés publiques ». Le défenseur des droits humains Abubacar Turé a de son côté averti que le régime présidentiel envisagé risquait de « concentrer tous les pouvoirs entre les mains d’un seul homme ».