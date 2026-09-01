BENIN WEB TV

Guinée-Bissau : victoire du « oui » au référendum pour une nouvelle Constitution

Les Bissau-Guinéens ont approuvé, à environ 70% des suffrages selon les résultats provisoires, un projet de nouvelle Constitution instaurant un régime présidentiel fort en remplacement de l’actuel système semi-parlementaire. Les résultats ont été annoncés mardi 1er septembre par la commission électorale du pays, au terme du dépouillement de l’ensemble des votes du référendum organisé dimanche 30 août.

Léon KABORÉ
Publié le à
Politique
11vues
Guinée-Bissau : victoire du « oui » au référendum pour une nouvelle Constitution
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

La présidente de la commission électorale, Carmen Izaura Lobo, a salué un scrutin mené avec « professionnalisme » et « transparence ». Les résultats définitifs doivent encore être validés par la Cour suprême.

Ce scrutin constituait une étape cruciale dans ce pays dirigé par une junte militaire depuis le coup d’État du 26 novembre 2025, qui avait renversé le président Umaro Sissoco Embaló. La transition, conduite par le général Horta N’Tam, est censée organiser le retour au pouvoir des civils lors d’une élection présidentielle prévue le 6 décembre.

Le principal parti d’opposition, le PAIGC, a dénoncé un scrutin organisé « dans un contexte de restriction des libertés publiques ». Le défenseur des droits humains Abubacar Turé a de son côté averti que le régime présidentiel envisagé risquait de « concentrer tous les pouvoirs entre les mains d’un seul homme ».

Articles liés

Tanzanie : Deogratius Ndejembi, le jeune cadre du CCM nommé vice-présidentTanzanie : Deogratius Ndejembi, le jeune cadre du CCM nommé vice-présidentZambie : le président Hakainde Hichilema a prêté serment pour un second mandatZambie : le président Hakainde Hichilema a prêté serment pour un second mandatBénin : dix Afro-descendants reçoivent des attestations de nationalitéBénin : dix Afro-descendants reçoivent des attestations de nationalitéPolitique: ce que les béninois apprécient dans le premier trimestre de Romuald Wadagni à la tête de l’ÉtatPolitique: ce que les béninois apprécient dans le premier trimestre de Romuald Wadagni à la tête de l’État

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV