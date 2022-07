Guinée Bissau: tête-à-tête entre le président Embalo et Ousmane Sonko

Le président Bissau-Guinéen et président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Ùmaro Sissocco Embalo, a reçu ce vendredi, le chef de file de l’opposition sénégalaise, Ousmane Sonko. Ensemble, ils ont discuté du Sénégal, de la Guinée et de la CEDEAO.

« J’ai répondu aujourd’hui à l’invitation du Président Ùmaro Sissocco Embalo, Président de la République de Guinée Bissau et Président en exercice de la CEDEAO », a annoncé ce vendredi, le président des Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko.

« Nous avons eu des échanges très profonds et avons partagé nos préoccupations sur les situations politiques intérieures de la Guinée, du Sénégal et des grands chantiers de la CEDEAO », a ajouté le principal opposant de Macky Sall. « Je me réjouis de cette discussion franche et directe et remercie le président Embalo pour ses égards », a déclaré le leader du Pastef.

Pour l’heure, les services de communication de la présidence de la Guinée Bissau n’ont donné aucune information sur cette rencontre entre les deux personnalités connues pour leur opposition au tripatouillage constitutionnel et les troisièmes mandats présidentiels.