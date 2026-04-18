Guinée-Bissau : les avocats de l’oposant Domingos Simoes Pereira haussent le ton

Le collectif d’avocats de Domingos Simoes Pereira a rendu public, le 17 avril 2026, un communiqué dans lequel il dénonce la mise en place d’une juridiction ad hoc chargée de connaître de l’affaire visant l’opposant bissau-guinéen.

Les conseils affirment que la détention dont est l’objet leur client est dépourvue de fondement légal et demandent qu’elle cesse immédiatement, qualifiant la situation d’arbitraire.

Chef de l’opposition et dirigeant du PAIGC, Domingos Simoes Pereira fait l’objet de poursuites pour des faits présumés de crimes économiques. Il avait été interpellé au lendemain du putsch survenu le 26 novembre 2025 contre le président Umaro Sissoco Embalo.

Bien que libéré depuis, M. Pereira demeure placé en assignation à résidence et ne bénéficie pas d’une totale liberté de mouvement, selon ses avocats. Parmi eux figure Maître Saïd Larifou, membre du collectif qui a signé le communiqué publié vendredi.

Atteintes aux droits et restrictions des visites

Le collectif met en avant plusieurs privations de droits fondamentaux : impossibilité pour leur client d’exercer pleinement sa liberté, contrôle strict de ses déplacements et refus d’accès aux personnes qu’il choisit, notamment ses représentants légaux et son praticien médical.

Les avocats s’alarment de la tolérance persistante de ces mesures et préviennent qu’ils envisagent des actions juridiques et autres démarches appropriées pour contester ce qu’ils estiment être des violations graves des droits de leur client.