Guinée-Bissau: le président Umaro Embalo s’engage pour des élections législatives apaisées

Umaro Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, a récemment pris la parole lors d’une conférence de presse pour garantir des élections législatives apaisées et transparentes. Le scrutin doit se dérouler le 4 juin prochain, et le président appelle à un climat de sérénité et de non-violence lors de la campagne électorale.

En conférence de presse cette semaine, Umaro Embalo a souligné l’importance d’organiser des élections pacifiques pour éviter tout conflit ou violence. Il a encouragé les citoyens bissau-guinéens à voter en toute sécurité et a exhorté les candidats à faire campagne dans le calme et la sérénité. La campagne électorale pour les législatives durera 21 jours et débutera le 13 mai.

Le président a également pris des mesures pour garantir la transparence des élections. Il a promis de tout faire pour garantir des élections libres et transparentes. Umaro Embalo s’est engagé à respecter les résultats des élections et à assurer une transition pacifique du pouvoir.