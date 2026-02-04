Guillaume Labbé, grand frère de Constance Labbé, rêvait d’être rugbyman

France 2 diffuse ce 4 février 2026 la série Anaon , un thriller mêlant mystère et atmosphère bretonne porté par Eugénie Derouand, Jérémie Covillault, Guillaume Labbé, Capucine Malarre et Aaliyah Lexilus. La montée de la tension, la disparition d’une adolescente et les phénomènes étranges qui touchent la fille du personnage principal constituent les axes narratifs mis en avant par la chaîne.

Dans Anaon, le personnage central, Max, est major de gendarmerie et veuf depuis un mois. Son enquête sur la disparition inquiétante d’une adolescente se déroule dans une Bretagne où les légendes locales pèsent sur le quotidien des habitants. La fille de Max, Wendie, lycéenne, est également confrontée à des événements incompréhensibles, tandis qu’une menace indéfinie semble se resserrer autour de la famille et de la communauté.

Parmi les interprètes, Guillaume Labbé impose une présence à la fois solide et sensible, selon les présentations de la série. Son rôle s’inscrit dans une distribution où se côtoient acteurs confirmés et jeunes talents, et contribue au registre sombre et mystérieux de la fiction diffusée mercredi soir.

Parcours et trajectoire de Guillaume Labbé

Né le 26 janvier 1983 à Paris, Guillaume Labbé a d’abord envisagé une carrière sportive avant de se tourner vers le jeu. Premier d’une fratrie de quatre enfants, dont la comédienne Constance Labbé, il a grandi dans un environnement marqué par la culture du collectif et de l’effort. Ce socle familial et sportif a influencé ses choix professionnels ultérieurs.

À la fin des années 1990, il est identifié comme un espoir au Stade Français. De 1999 à 2002, il évolue à haut niveau, puis rejoint le RC Suresnes où il joue jusqu’en 2007. Entre 2000 et 2005, il porte également les couleurs de l’équipe de France Espoirs. Confronté à l’exigence du haut niveau, il a admis : « À un moment, j’ai eu l’ambition de faire carrière mais j’ai assez rapidement compris que je n’avais pas le niveau », décision qui l’a conduit à bifurquer vers d’autres voies.

Sa notoriété initiale s’est aussi construite par des participations médiatiques, notamment les calendriers Les Dieux du Stade au début des années 2000. Parallèlement à sa pratique sportive, il suit des études en écriture audiovisuelle puis se forme au HB Studio de New York, orientation qui oriente définitivement sa carrière vers le jeu.

Il débute au cinéma en 2011 dans Toutes nos envies, où il incarne un rugbyman. Sa visibilité grandit surtout à la télévision : il est repéré dans Plan cœur (Netflix), puis dans Je te promets, adaptation française de This Is Us. Il enchaîne ensuite avec Parallèles, L’École de la vie, Escort Boys et aujourd’hui Anaon, attestant d’une présence régulière dans les séries françaises contemporaines.

La pratique du métier est aussi une affaire de famille : sa sœur cadette, Constance Labbé, est également actrice et a partagé l’écran avec lui dans L’École de la vie. Guillaume Labbé s’est dit « bluffé » par le talent de sa sœur, évoquant une scène tournée ensemble comme l’une des plus fortes de son parcours.

Père de deux petites filles, il protège sa vie privée tout en évoquant sa vision de la parentalité : « J’ai deux filles et je me pose des questions. Je lis des choses sur l’éducation positive, d’autres sur des méthodes plus strictes », a-t-il déclaré. Il rapporte aussi une remarque de sa fille aînée — « Je n’aime pas les punitions » — qui l’a amené à adapter sa pratique éducative. Interrogé sur l’idée d’un troisième enfant, il a répondu en riant : « Pas du tout ! Deux enfants, c’est déjà énorme ».