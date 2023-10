Guerre Israel – Palestine: Antony Blinken annoncé à Tel-Aviv

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a atterri à Tel-Aviv ce jeudi 12 octobre pour manifester la solidarité des États-Unis envers Israël. Cette visite survient quelques jours après une attaque meurtrière du mouvement islamiste palestinien Hamas, qui a déclenché une escalade de la violence dans la région.

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken est arrivé à Tel-Aviv. La principale figure diplomatique des États-Unis doit rencontrer le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Israël est un proche allié des États-Unis, et Washington a déjà fourni une aide militaire supplémentaire à l’État hébreu depuis le début des récents affrontements avec le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza.

Cette visite d’Antony Blinken vise à montrer un soutien inébranlable des États-Unis à Israël dans un contexte de tensions accrues. Les récents affrontements ont été particulièrement violents, entraînant de nombreuses victimes civiles des deux côtés.

La situation reste tendue au Proche-Orient, et la visite d’Antony Blinken pourrait contribuer à apaiser les tensions et à encourager des négociations pour parvenir à un cessez-le-feu et à une solution pacifique au conflit.