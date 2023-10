Guerre Israel – Hamas: les Etats-Unis et la Jordanie en quête d’une solution pacifique

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a rencontré le roi jordanien Abdallah II pour discuter des récentes attaques du Hamas contre Israël et des efforts visant à prévenir une escalade du conflit. Blinken a exprimé sa gratitude envers la Jordanie, la qualifiant de « force de stabilité dans la région ».

Antony Blinken a remercié la Jordanie pour son rôle en tant que « force de stabilité dans la région ». La Jordanie a joué un rôle crucial en tant que médiateur dans le conflit israélo-palestinien et a travaillé activement pour maintenir la paix et la sécurité dans une région tourmentée par les conflits.

Israel déterminée, le Hamas inébranlable

La situation au Moyen-Orient est devenue de plus en plus complexe, avec des tensions persistantes et des actes de violence. L’attaque coordonnée lancée par le Hamas contre l’Israel samedi, n’a fait qu’aggraver les tensions, sucitant des frappes isréliennes qui s’intensifient.

Jérusalem qui fait montre d’une détermination de fer, entend raser entièrement le Hamas de la planete terre: « tout membre du Hamas est un homme mort », a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin . N. En face, le Hamas, reste aussi « inébranlable » quand bien même le président palestinien Mahmoud Abbas fait preuve d’une flexibilité et plaide pour la fin des hostilités.