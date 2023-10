Guerre Israel – Hamas: le président égyptien appelle les habitants de Gaza à rester sur leur terre

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a encouragé les habitants de Gaza à rester inébranlables et à ne pas quitter leur terre, alors que les appels pour un passage sécurisé se multiplient.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a exprimé son soutien aux habitants de Gaza en les encourageant à rester sur leur terre, malgré les appels croissants en faveur de l’ouverture d’un passage sécurisé depuis Gaza vers l’Égypte. Cette déclaration intervient alors que la région connaît une escalade des tensions, avec des combats en cours entre Israël et le Hamas.

Les appels pour un passage sécurisé depuis Gaza vers l’Égypte se sont multipliés en raison de la situation humanitaire précaire dans la bande de Gaza, où les infrastructures médicales et les approvisionnements en produits de première nécessité sont de plus en plus limités. Les civils, en particulier les enfants, sont touchés par cette situation difficile.

Le président al-Sissi a souligné l’importance de la résilience des habitants de Gaza et les a encouragés à rester inébranlables face aux défis. Il a également évoqué les efforts diplomatiques déployés par l’Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu et mettre fin à l’escalade des hostilités dans la région.