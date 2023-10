Guerre Israel – Hamas: le pape François monte au créneau

Le Pape François a lancé un appel à la désescalade entre Israël et le Hamas, exprimant sa préoccupation quant au siège de Gaza tout en appelant à la libération des otages israéliens. Cette déclaration rare du souverain pontife souligne l’urgence d’une paix fondée sur la justice, le dialogue et la fraternité dans la région.

Lors de l’audience générale au Vatican, le Pape François a exprimé sa préoccupation et sa douleur face aux récents événements entre Israël et le Hamas. Le Pape, visiblement fatigué, a évoqué sa « douleur et son appréhension » en pensant aux familles israéliennes « qui ont vu un jour de fête se transformer en jour de deuil. »

Le chef de l’Église catholique a exhorté à la désescalade de la violence et a appelé à la libération immédiate des otages israéliens, soulignant le droit de chaque partie à se défendre. Cependant, il a également exprimé sa préoccupation face au siège de Gaza, où de nombreuses victimes innocentes ont été recensées. Cette déclaration du Pape met en lumière l’importance de protéger les civils pris au milieu du conflit.

Le Pape François a également condamné le terrorisme et l’extrémisme, soulignant que ces actes ne contribuent pas à trouver une solution au conflit israélo-palestinien, mais qu’ils alimentent la haine, la violence et la vengeance. Il a appelé à une paix basée sur la justice, le dialogue et le courage de la fraternité dans la région.