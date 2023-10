Guerre Israël-Hamas : le bilan des victimes s’alourdit à Gaza

Le ministère palestinien de la Santé du Hamas a annoncé une montée dramatique du nombre de morts dans la bande de Gaza à la suite des récents affrontements entre le Hamas et Israël. Selon les dernières informations, le nombre de décès s’élève désormais à 1 354, et plus de 6 049 personnes ont été blessées.

« Le nombre de martyrs atteint 1.354 personnes et le nombre de blessés 6.049 personnes », a précisé dans un communiqué, le ministère palestinien de la Santé du Hamas, cinq jours après l’offensive majeure du Hamas contre Israël qui pilonne depuis samedi la bande de Gaza. Un précédent bilan publié à l’aube faisait état d’environ 1.200 morts.

Ce chiffre alarmant témoigne de la gravité de la situation dans la région et de l’impact dévastateur des récents affrontements sur les civils de la bande de Gaza. Les tensions ont éclaté lorsque le Hamas a lancé une offensive majeure contre Israël en réponse aux “attaques incessantes des forces israéliennes et des colons contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux saints”, en particulier la mosquée d’Al-Aqsa à Jérusalem-Est occupée.

L’armée israélienne a répliqué avec une opération baptisée “Épées de fer”, et les hostilités ont entraîné des pertes civiles importantes des deux côtés.

La situation dans la bande de Gaza est devenue une préoccupation majeure pour la communauté internationale, et des appels à un cessez-le-feu et à des négociations pour résoudre le conflit se sont multipliés.