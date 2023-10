Guerre Israël-Hamas : “La prochaine étape arrive”, assure Netanyahu à l’armée israélienne

Au huitième jour de guerre, Tsahal se prépare à une offensive terrestre en représailles à l’attaque perpétrée par le Hamas. À Gaza, des milliers de Palestiniens fuient après l’ordre lancé par Israël d’évacuer le nord du territoire.

Le Premier ministre israélien s’est rendu samedi dans le sud du pays, près de la bande de Gaza. Il a déclaré aux troupes que “la prochaine étape arrivait”, alors qu’un assaut terrestre de Tsahal semble se rapprocher. Cette décision intervient alors qu’Israël a annoncé une fenêtre d’évacuation de six heures, entre 10 heures et 16 heures samedi, pour les civils de Gaza, afin qu’ils se déplacent vers le sud de la bande de Gaza, ce qui a suscité des spéculations quant à l’imminence d’une attaque terrestre.

- Publicité-

Des milliers de Palestiniens continuent de fuir à travers les rues dévastées de la ville de Gaza, cherchant refuge plus au sud après une injonction d’Israël, qui se prépare à une offensive terrestre pour anéantir le Hamas, une semaine après l’attaque sanglante lancée par le mouvement islamiste palestinien. Du côté israélien, environ 350.000 réservistes ont été rappelés ces derniers jours, et l’armée continue de masser des blindés autour de la bande de Gaza.

“Les États-Unis collaborent avec les gouvernements d’Israël, d’Égypte et de Jordanie, ainsi qu’avec les Nations unies, afin d’apporter un soutien massif pour atténuer les conséquences humanitaires de l’attaque du Hamas […] et plaider pour le respect du droit de la guerre”, a indiqué le président américain Joe Biden.

The U.S. is working with the governments of Israel, Egypt, Jordan — and with the UN — to surge support to ease the humanitarian consequences of Hamas’s attack, create conditions needed to resume the flow of assistance, and advocate for the upholding of the law of war.