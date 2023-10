Guerre Israel – Hamas: la Chine appelle à un cessez-le-feu immédiat

L’émissaire chinois au Moyen-Orient, Zhai Jun, s’est entretenu avec un responsable palestinien, appelant à un “cessez-le-feu immédiat” face à la détérioration de la sécurité et de la situation humanitaire en Palestine.

L’émissaire chinois au Moyen-Orient, Zhai Jun, a pris l’initiative d’appeler à un “cessez-le-feu immédiat” lors d’une conversation téléphonique avec un haut responsable palestinien. Cette démarche reflète la profonde inquiétude de la Chine face à l’escalade du conflit actuel en Palestine.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a partagé les propos de Zhai Jun, soulignant que la Chine était “profondément attristée” par l’intensification du conflit et qu’elle était “très préoccupée par la grave détérioration de la sécurité et de la situation humanitaire en Palestine”. Dans ce contexte, les priorités mises en avant sont un cessez-le-feu immédiat et la protection des civils, afin de mettre fin à la souffrance croissante de la population palestinienne.

- Publicité-

L’appel de Pékin à un cessez-le-feu s’inscrit dans une série d’efforts diplomatiques visant à trouver une solution à la crise actuelle et à mettre fin aux hostilités.

La Chine rejoint la liste des acteurs internationaux qui appellent à un cessez-le-feu immédiat au milieu de l’aggravation du conflit en Palestine. L’émissaire chinois au Moyen-Orient, Zhai Jun, a exprimé la profonde préoccupation de son pays quant à la situation sécuritaire et humanitaire en Palestine.