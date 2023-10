Guerre Israël-Hamas: 11 Français tués, selon un nouveau bilan

Le bilan des victimes françaises dans le conflit entre le Hamas et Israël s’est alourdi, atteignant désormais 11 morts, selon la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, qui a fait cette annonce lors d’une interview sur France Info.

La Première ministre française, Élisabeth Borne, avait évoqué précédemment un bilan de 10 Français tués et 18 portés disparus, parmi lesquels figuraient « plusieurs enfants probablement enlevés » par le Hamas. La situation demeure donc préoccupante, et les autorités françaises travaillent activement pour clarifier la situation et fournir le soutien nécessaire aux familles touchées.

Au cours d’une interview accordée à France Info ce mercredi, la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, a annoncé un bialn de 11 morts. Toutefois, il est important de noter que ce chiffre est encore provisoire et pourrait augmenter à mesure que les autorités israéliennes procèdent aux identifications.

- Publicité-

Le conflit en cours entre Israël et le Hamas a entraîné une réaction internationale de condamnation et de préoccupation, alors que les civils continuent de payer le prix fort. La France, tout comme d’autres pays, est engagée dans des efforts diplomatiques pour trouver une solution pacifique à ce conflit.

Le Pape François a lancé ce mercredi, un appel à la désescalade entre Israël et le Hamas, exprimant sa préoccupation quant au siège de Gaza tout en appelant à la libération des otages israéliens. Cette déclaration rare du souverain pontife souligne l’urgence d’une paix fondée sur la justice, le dialogue et la fraternité dans la région.