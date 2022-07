Guerre en Ukraine: Vladimir Poutine en Iran pour un sommet tripartite

Les chefs d’Etat de la Russie, la Turquie et de l’Iran se réunissent à Téhéran, pour un sommet tripartite à l’issue duquel, ils aborderont des questions d’enjeux communs dont la guerre en Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé à Téhéran, la capitale de l’Iran, ce mardi 19 juillet 2022. Le chef du Kremlin doit entamer des discussions avec ses homologues iranien et turc sur le conflit en Syrie, mais aussi sur la guerre en Ukraine.

« Le président de la Russie est arrivé en Iran pour une visite de travail pour assister à une réunion trilatérale entre les dirigeants des États garants du processus d’Astana pour faciliter le règlement en Syrie. Vladimir Poutine devrait également tenir des réunions bilatérales séparées avec les dirigeants iranien et turc », informe la présidence russe.

La télévision d’Etat iranienne a montré en direct les images de l’arrivée de M. Poutine dans la capitale iranienne, où il effectue son deuxième déplacement à l’étranger depuis le lancement de l’offensive russe en Ukraine, le 24 février.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, est pour sa part arrivé lundi soir et a eu des entretiens bilatéraux avec les dirigeants iraniens qui ont redit l’opposition de Téhéran à une offensive turque dans le nord de la Syrie.

Le sommet tripartite intervient quelques jours après la tournée du président américain Joe Biden au Moyen-Orient, où il s’est rendu en Israël, ennemi numéro un de l’Iran, et en Arabie saoudite, son puissant rival régional.

Il sera essentiellement dominé par la Syrie où la Russie, la Turquie et l’Iran représentent des acteurs majeurs dans la guerre qui ravage le pays depuis 2011, Moscou et Téhéran soutenant le régime de Bachar el-Assad et Ankara appuyant des rebelles. Les trois pays ont lancé en 2017 le processus dit d’Astana, visant officiellement à ramener la paix en Syrie.