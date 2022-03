Guerre en Ukraine: reprise des pourparlers ce lundi, Kiev va réclamer le retrait des troupes russes

Une session de négociations par visioconférence entre la Russie et l’Ukraine se tiendra lundi, a confirmé dimanche soir Mykhaïlo Podoliak, un négociateur et conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Près de vingt jours après le début du conflit, une nouvelle session de pourparlers entre responsables russes et ukrainiens se tient ce lundi matin par visioconférence. « Une session de négociations aura lieu lundi pour faire un résumé des résultats préliminaires » des pourparlers, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Plus tôt dans la soirée, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov avait annoncé la tenue de cet échange lundi par visioconférence.

Après l’échec des trois premières sessions de pourparlers en Biélorussie, puis de la rencontre jeudi en Turquie entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, la donne pourrait changer. Plus de 800 personnes manifestant dimanche contre l’opération militaire russe en Ukraine ont été interpellées à travers 37 villes de Russie, selon l’ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations. Des journalistes de l’AFP ont vu plusieurs manifestants être arrêtés brutalement à Moscou et à Saint-Pétersbourg (nord-ouest), la deuxième ville du pays.

Dimanche soir, un négociateur russe faisait état de « progrès significatifs ». « Mon attente personnelle est que ces progrès aboutissent très prochainement à une position commune entre les deux délégations et à des documents à signer », a ajouté Léonid Sloutski, cité par les agences de presse russes. Peu après, Mykhaïlo Podoliak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a tweeté que Moscou avait cessé de lancer « des ultimatums » à Kiev et commencé à « écouter attentivement nos propositions ».

To clarify. At the negotiations, the RF not putting ultimatums, but carefully listens to our proposals. 🇺🇦 will not give up any of the positions. Our demands are – the end of the war and the withdrawal of RF troops. I see the understanding and there is a dialogue. pic.twitter.com/72ae9ZeOfn