Guerre en Ukraine: Poutine annonce un discours à la nation

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce vendredi, un discours à la nation dans lequel, il abordera la « situation actuelle« , notamment l’offensive russe en Ukraine et la situation économique du pays.

Le président russe s’adressera à sa population trois jours avant le premier anniversaire marquant le début de l’offensive russe en Ukraine. L’annonce a été faite ce vendredi par le Kremlin qui a précisé que le président russe Vladimir Poutine prononcera un discours sur l’état de la nation le 21 février, trois jours avant le premier anniversaire du début de l’offensive russe en Ukraine.

« Le 21 février, le président de la Fédération russe s’adressera à l’Assemblée fédérale (qui rassemble les deux chambres du Parlement russe, ndlr) », a indiqué à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Il a précisé que le discours abordera « la situation actuelle », notamment l’offensive russe en Ukraine et la situation économique dans le pays, et aura lieu dans un palais des congrès près de la place Rouge.

La Russie a lancé son offensive en Ukraine le jeudi 24 février 2022. Selon le président Vladimir Poutine, l’offensive russe vise à « dénazifier et démilitariser » l’Ukraine. Moscou a déjà pris contrôle de plusieurs territoires et fait encore de nouvelles percées dans l’Est de l’Ukraine qui est soutenue par des pays occidentaux. L’Europe a d’ores et déjà fourni de nombreux équipements militaires à Kiev et d’autres sont en cours de livraisons pour l’aider à contrer l’offensive de la Russie qui n’a cessé de réitérer, qu’elle ne va pas abdiquer à sa lutte, si ses objectifs ne sont pas atteints.