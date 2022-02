Guerre en Ukraine: le plus gros avion du monde, l’Antonov An-225, détruit par la Russie

L’Antonov An-225, le plus gros avion du monde, a été détruit par les forces aéroportées russes sur une piste de l’aéroport d’Hostomel, près de Kiev.

« Les envahisseurs russes ont détruit le fleuron de l’aviation ukrainienne, l’An-225 », à l’aéroport Antonov à Gostomel, où l’appareil « subissait des réparations », a indiqué le groupe dans un communiqué. Cet appareil unique au monde, qui mesurait 84 mètres de long et pouvait transporter jusqu’à environ 250 tonnes de fret à une vitesse pouvant atteindre 850 km/h, avait été baptisé « Mriya », « Rêve » en ukrainien. « La Russie a détruit notre +Mriya+. Mais elle n’arrivera jamais à détruire notre rêve d’un État européen fort, libre et démocratique. Nous vaincrons », a déclaré sur Twitter le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8