Guerre en Ukraine: le Bénin prend des dispositions pour rapatrier ses ressortissants

La situation des africains en Ukraine se complique depuis les assauts de la Russie sur Kiev. Pour la sécurité de ses ressortissants, le Bénin prend des dispositions pour les rapatrier.

Le Bénin va s’appuyer sur deux pays de la sous-région ouest-africaine pour rapatrier ses ressortissants en Ukraine. Selon le ministre béninois des affaires étrangères et de la coopération, les discussions sont très avancées dans ce sens. « L’accord de principe a été obtenu afin que ces pays aident à évacuer également les ressortissants béninois quand ils voudront évacuer les leurs », a-t-il confié à Crystal News.

Selon le point fait à la date du dimanche 27 février 2022 par les services diplomatiques, le Bénin a très peu de ressortissant en Ukraine. Ils sont moins d’une dizaine, précisément au nombre de six (06). « Nous avons recensé pour l’instant moins d’une dizaine. 6 au total », a dit le patron de la diplomatie béninoise.

L’affrontement armé entre la Russie et l’Ukraine est en cours depuis le jeudi 24 février 2022. Les forces armées russes ont lancé les premiers assauts en direction de l’Ukraine après une déclaration du président Poutine. L’armée russe a fait son entrée sur le sol ukrainien à l’est, au sud par la Crimée et au nord via la Biélorussie, allié de Moscou.