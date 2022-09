Guerre en Ukraine: la Russie appelle 300.000 « citoyens en réserve » pour rejoindre l’armée

Le ministre russe de La Défense, Sergueï Choïgou, affirme que la Russie a perdu 5 937 hommes lors de l’opération spéciale en Ukraine et appelle à la mobilisation les « citoyens en réserve, ceux qui ont déjà servi (…) et qui ont une expérience pertinente ».

La Russie a reconnu mercredi, un bilan de 5937 soldats tués depuis le début de son offensive en Ukraine fin février, un bilan largement en deçà des estimations ukrainiennes et occidentales. « Nos pertes à ce jour sont de 5937 morts », a déclaré le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou dans un entretien à la chaîne de télévision Russie-24, après avoir affirmé que la Russie ne combattait « pas tant l’Ukraine que l’Occident » chez son voisin quelques minutes après la décision du président Vladimir Poutine de décréter une mobilisation partielle.

Sergueï Choïgou a également déclaré que l’Ukraine a perdu la moitié de son armée avec plus de cent mille morts et blessés. 2000 mercenaires ont aussi été tués.

Appel à la réserve pour la première fois depuis février

« Nous ne parlons que de mobilisation partielle », a insisté le président russe, alors que des rumeurs sur une mobilisation générale couraient ces dernières heures. Selon le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, 300.000 personnes sont concernées par ce premier appel depuis le début de la guerre. Le décret actant de leur mobilisation entre en vigueur immédiatement.

Selon les premières déclarations du chef du Kremlin, seront seulement concernés pour le moment les « citoyens en réserve, ceux qui ont déjà servi (…) et qui ont une expérience pertinente ». D’après le ministre Sergueï Choïgou, cela représenterait « un peu plus de 1% » du nombre de personnes mobilisables en Russie, estimé à quelque 25 millions de personnes. Ce dernier a expliqué que les renforts seront déployés pour « consolider » et « contrôler » les lignes arrières, le long d’« une ligne de front qui fait plus de 1000 kilomètres » dans le sud et l’est de l’Ukraine.