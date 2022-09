Guerre en Ukraine: la Russie achète des armes à la Corée du Nord, selon le renseignement américain

Le ministère russe de la Défense est sur le point d’acheter des millions de roquettes et d’obus d’artillerie à la Corée du Nord pour poursuivre son offensive en Ukraine, selon les services de renseignement américains.

La Corée du Nord fournit-elle l’armée russe dans sa guerre contre l’Ukraine ? C’est ce que croit savoir le renseignement américain, qui indique ce mardi que Moscou commerce avec Pyongyang pour renflouer ses stocks de munitions. Selon les services de renseignements d’outre-Atlantique, dont les informations ont été relayées par le New York Times, « l’armée russe continue de souffrir de graves pénuries d’approvisionnement en Ukraine, en partie à cause des sanctions ». Elle s’est donc tournée vers la Corée du Nord pour acheter des millions de roquettes et d’obus d’artillerie.

La Corée du Nord, fidèle alliée de la Russie

« Le Kremlin devrait s’alarmer de devoir acheter quoi que ce soit à la Corée du Nord », commente Mason Clark, membre de l’Institut pour l’étude de la guerre, dans les colonnes du quotidien américain. « La seule raison pour laquelle le Kremlin devrait avoir à acheter des obus d’artillerie ou des roquettes à la Corée du Nord est que Poutine n’a pas voulu ou n’a pas pu mobiliser l’économie russe pour la guerre », estime de son côté l’expert militaire Frederick W. Kagan. D’après les renseignements américains, d’autres transactions de matériel militaire pourraient prochainement être effectuées entre les deux pays.

Depuis l’entame du conflit en Ukraine, Pyongyang reste un fidèle allié de Moscou. Au début de l’invasion, la Corée du Nord avait accusé la politique américaine d’être « la cause profonde de la crise ukrainienne ». Depuis, le pays d’Asie de l’Est est devenu l’un des rares à reconnaître officiellement les deux régions séparatistes pro-russes autoproclamées, Lougansk et Donetsk, dans l’est de l’Ukraine.