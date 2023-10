Guerre en Ukraine: la Belgique enverra des avions de Combat F-16 à Kiev dès 2025

La Belgique s’engage à envoyer des avions de combat F-16 à l’Ukraine à partir de 2025, en renforçant son soutien à l’effort occidental de livraison d’aéronefs militaires à Kiev. La ministre de la défense belge, Ludivine Dedonder, a également précisé que des pilotes ukrainiens seraient formés en Belgique, au Danemark, et dans d’autres pays de l’Union européenne, renforçant ainsi la coopération entre les nations.

Cette décision fait suite à un engagement plus large de la Belgique à renforcer ses capacités militaires et à soutenir l’Ukraine, qui fait face à des défis sécuritaires importants. La ministre Dedonder a expliqué que l’envoi de F-16 serait étroitement lié à la montée en puissance de la nouvelle capacité F-35 de la Belgique, qui remplacera progressivement les F-16 de sa flotte.

De plus, la Belgique jouera un rôle essentiel dans la formation de pilotes ukrainiens. Des pilotes ukrainiens seront formés en Belgique, au Danemark, et éventuellement dans d’autres pays de l’Union européenne. Cette initiative renforce la coopération entre les nations européennes et témoigne de l’engagement de la Belgique envers la sécurité et la défense en Europe de l’Est.

La ministre Dedonder a également souligné que deux entreprises belges seraient impliquées dans la maintenance de la flotte de F-16, renforçant ainsi les liens économiques entre les deux pays.