Guerre en Ukraine: Emmanuel Macron s’est entretenu à nouveau avec Poutine puis avec Zelensky

Pendant qu l’offensive russe en Ukraine se poursuit, de nouveaux pourparlers doivent se tenir ce jeudi en Biélorussie entre les deux camps. En prélude à ces nouveaux pourparlers russo-ukrainiens, Emmanuel Macron a de nouveau parlé avec son homologue russe Vladimir Poutine, puis a appelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L’échange avec le président russe, qui a duré 1h30 selon la présidence, est le troisième entre les deux hommes depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe le 24 février.

Une semaine après le déclenchement de l’invasion de l’Ukraine, les Russes pilonnent la deuxième ville, Kharkiv, et tentent d’opérer la jonction entre leurs forces en Crimée et les séparatistes du Donbass. Plusieurs explosions ont été entendues mercredi soir et dans la nuit à Kiev. Les débris de l’une des frappes russes, interceptée par le système de protection ukrainien, sont tombés à proximité de la gare, comme le montrent des images publiées par des Ukrainiens sur les réseaux sociaux.

Interior damage to the #Kyiv train station following Russian air strikes. pic.twitter.com/ggHm4iCmBc — The Intel Crab (@IntelCrab) March 2, 2022

Plus d’un million de réfugiés ont quitté le pays

Une semaine après le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, « nous avons assisté à l’exode d’un million de réfugiés vers les pays voisins », a annoncé, jeudi 3 mars, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi (lien en anglais). « Pour des millions d’autres, à l’intérieur de l’Ukraine, il est temps que les armes se taisent pour que l’assistance humanitaire puisse arriver et sauver des vies », a-t-il imploré.

Filippo Grandi prévoit de se rendre au cours des prochains jours en Roumanie, en Moldavie et en Pologne, trois pays accueillant un grand nombre de réfugiés ukrainiens sur leur sol. L’Assemblée générale de l’ONU a adopté mercredi, à une écrasante majorité, une résolution qui « exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l’Ukraine ».