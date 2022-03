Guerre en Ukraine: Donald Trump suggère de bombarder la Russie avec des avions US déguisés

Précisons également que la Russie et la Chine ne semblent pas prêtes à se tirer des balles dans les pieds. « L’amitié entre les deux peuples est solide comme un roc et les perspectives de coopération future sont immenses », a notamment assumé Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, ce lundi. Condamnée internationalement, la Russie garde donc d’excellentes relations avec et la Chine. N’en déplaise à Donald Trump.

Si une telle option paraît improbable, le journal rappelle tout de même que les avions F-22s ne sont pas utilisés par l’aviation chinoise. Le véritable coupable serait donc rapidement démasqué. “Une ruse comme celle-là est perfide et viol le droit international. (…) La perfidie, en d’autres termes, c’est la trahison”, a tenu à expliquer le professeur de droit constitutionnel William C. Banks.

« Comme ça nous disons que la Chine est responsable, que nous n’avons rien fait, ensuite ils se battent l’un contre l’autre. Nous n’aurons plus qu’à nous asseoir et regarder », a déclaré l’ex président américain. S’agit d’une vraie proposition ou d’une boutade de mauvais goût, comme il en a l’habitude ?

L’armée russe poursuit son offensive tous azimuts en Ukraine et bombarde Kharkiv, la deuxième ville du pays, ainsi que d’autres villes dont Tchernihiv (nord), Soumy (nord-est), Mykolaïv (sud) et le port stratégique de Marioupol. Pour arrêter Vladimir Poutine, Donald Trump a suggéré à son pays de bombarder la Russie avec des avions de chasse battant pavillon chinois, puis rejeter la responsabilité de l’attaque sur la Chine.

