Guerre en Ukraine: déjà plus de 2 millions de « réfugiés VIP » européens

« Des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens fuient le pays. Ils sont et seront accueillis au sein de notre Union. La France prendra sa part. À nos villes, à nos villages, à nos associations qui se mobilisent » a déclaré, 02 mars, le président Français Emmanuel Macron. « Si des Ukrainiens ont des attaches avec la France, nous leur donnerons des visas » a écrit Éric Zemmour qui est en faveur d’un accueil contrôlé des réfugiés ukrainiens, mais pas des africains, afghans, syriens et autres exilés.

Selon Shabia Mantoo, une porte-parole du HCR en Ukraine, cette guerre causera « la plus grande crise de réfugiés du siècle en Europe ». Mais, les exilés Ukrainiens n’auront pas de soucis à se faire. Shabia Mantoo a indiqué que tous les pays voisins avaient jusqu’à présent gardé leurs frontières ouvertes à leurs congénères européens. Les pays limitrophes de l’Ukraine sont la Biélorussie, la Pologne, la Slovénie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie.

La guerre en Ukraine révèle de plus en plus l’inégalité dans le traitement réservé par les européens aux populations qui fuient les guerres. Avec les ukrainiens, c’est un « tapis rouge » qui a été dressé devant ces « réfugiés VIP » européens qui sont traités selon les règles des droits et de la protection des réfugiés.

