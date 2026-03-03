Guerre en Iran: Cristiano Ronaldo a quitté l’Arabie saoudite en pleine nuit (médias)

Cristiano Ronaldo aurait pris la fuite en pleine nuit à bord de son jet privé, dans un contexte de frappes iraniennes sur Riyad, suscitant l’inquiétude sur sa sécurité et celle de sa famille.

Alors que l’ambassade américaine à Riyad faisait l’objet de frappes de drones iraniennes, Cristiano Ronaldo aurait quitté l’Arabie saoudite dans la nuit à bord de son jet privé, selon les informations du tabloïd britannique The Sun. Le quintuple Ballon d’Or, installé dans la capitale saoudienne avec Georgina Rodriguez et leurs cinq enfants, aurait pris cette décision dans un climat de sécurité particulièrement tendu, même si l’on ignore encore s’il était accompagné de sa famille.

Le Bombardier Global Express de l’attaquant portugais aurait effectué un trajet d’environ sept heures, survolant l’Égypte et la Méditerranée avant d’atterrir à Madrid aux premières heures de ce mardi. Ce départ s’inscrit dans un contexte où de nombreux expatriés fuient la région face à l’escalade des frappes iraniennes au Moyen-Orient.

