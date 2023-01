Guerre d’Ukraine: un chirurgien retire une grenade non explosée du corps d’un soldat ukrainien

Des médecins militaires ont réalisé une opération unique pour retirer une grenade VOG non explosée du corps d’un soldat.

Comme le révèle le New York Post, un soldat ukrainien a eu la vie sauve après une opération à haut risque. Lors d’une bataille sanglante à Bakhmut en Ukraine, le militaire s’est retrouvé avec une grenade réelle logée… dans son torse. Il a donc dû la faire enlever chirurgicalement, en urgence, au risque d’y laisser sa vie. Seulement voilà : la grenade pouvait exploser à tout moment.

Dans un premier temps, une électrocoagulation a été envisagée. Il s’agit d’une intervention chirurgicale qui utilise la chaleur pour contrôler les saignements et détruire les tissus anormaux. Mais elle n’a pas pu être effectuée en raison du trop haut risque de déflagration. Le chirurgien ukrainien, Andrii Verba, a cependant trouvé une autre technique pour la lui retirer, selon les dernières informations divulguées.

Le soldat blessé envoyé en rééducation

Comme le rapporte le Daily mail, le Dr Verba est l’un des « chirurgiens les plus expérimentés » d’Ukraine. Basé dans la région du Donbass depuis 2014, il a reçu les prix d’État de docteur honoré d’Ukraine et de docteur en sciences médicales et a dirigé des milliers d’opérations sur le terrain. « L’intervention opérationnelle a été un succès », a déclaré le gouverneur régional Serhii Borzov tout en précisant que le soldat blessé avait « été envoyé en rééducation et en convalescence ».