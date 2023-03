Grèce: les élections législatives fixées au 21 mai 2023

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotaki a annoncé la date des prochaines élections législatives en Grèce, fixées au 21 mai. Cette annonce intervient un mois après la catastrophe ferroviaire qui a coûté la vie à 57 personnes et survient dans un contexte politique tendu en Grèce.

Lors d’un conseil des ministres, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotaki a annoncé que les élections législatives se tiendront le 21 mai. Cette annonce intervient un mois après la tragique catastrophe ferroviaire qui a coûté la vie à 57 personnes et qui a suscité de vives critiques à l’égard du gouvernement grec.

Les élections législatives se dérouleront dans un contexte politique tendu en Grèce, avec une opposition forte et une économie fragile qui peine à se redresser malgré les efforts du gouvernement.

Les élections législatives en Grèce sont cruciales pour l’avenir du pays, alors que les défis économiques et politiques se multiplient. Le gouvernement grec est confronté à une opposition forte et doit faire face à la pression croissante de l’Union européenne pour mettre en œuvre des réformes économiques. Les élections du 21 mai seront donc un test majeur pour le Premier ministre Mitsotaki et son parti, Nouvelle Démocratie, alors que le pays tente de se remettre sur les rails de la croissance et de la stabilité politique.