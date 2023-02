Gravement malade, elle refuse d’aller à l’hôpital parce que c’est « contraire à sa tradition »

Au Nigéria, une femme en situation critique se trouve entre la vie et la mort, mais refuse de se rendre à l’hôpital pour se faire soigner en raison de ses convictions traditionnelles.

Une femme identifiée sous le nom de Dorcas et qui réside dans l’État de Kaduna au Nigéria fait actuellement le chou gras des médias. La femme a refusé de se rendre à l’hôpital pour se faire soigner parce que sa tradition ne le lui permet pas. L’information a été rendue publique par l’activiste Chigozie Eff qui a également tenté de convaincre cette dame en vain.

Dans un post sur sa page Facebook, Chigozie Effe, a révélé qu’il avait voyagé de Minna à Kafanchan à Kaduna pour tenter d’amener la femme en question à l’hôpital de Jos, dans l’État du Plateau, pour un test de pathologie. Mais contre toute attente, elle a refusé catégoriquement en évoquant sa tradition.

« Après avoir voyagé deux fois de Minna à Kafanchan et avoir fait toutes les dépenses pour elle (Dorcas) à Jos à trois reprises, cette femme a refusé d’effectuer un test de pathologie. Elle dit que que c’est contre leur tradition ? Quelle tradition stupide ? Pourquoi la même tradition n’a-t-elle pas guéri la maladie en premier lieu ?« , s’est-il demandé.

Il a cependant profité pour sensibiliser ceux qui pensent que toutes les maladies peuvent être guéries par les plantes. « Chers parents, tous les cas ne sont pas une attaque spirituelle. Certains cas ont juste besoin de soins médicaux. Eh bien, c’est ce que nous voyons dans cette mission. Sur cette note, je laisse mon dossier », a-t-il écrit.

Faut-il le rappeler, le Nigéria est un pays aux racines culturelles profondes et à la tradition forte, et il n’est pas inhabituel que certaines personnes refusent les soins médicaux modernes en faveur de méthodes traditionnelles de guérison. Cependant, dans certains cas, cela peut entraîner des conséquences graves pour la santé et la vie d’une personne. Mais aux 21ème siècle, il est temps de trouver un équilibre entre les traditions ancestrales et les soins médicaux modernes pour garantir une parfaite santé pour tous.