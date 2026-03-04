Grandes chancelleries francophones: le Bénin passe le témoin après un mandat rempli

Le Bénin a officiellement transmis la présidence de la Conférence internationale des Grandes chancelleries francophones, marquant la fin d’un mandat unanimement apprécié par les délégations participantes.

Le Bénin a officiellement transmis la présidence de la Conférence internationale des Grandes chancelleries francophones, marquant la fin d’un mandat unanimement apprécié par les délégations participantes.

Cette transition est intervenue à l’issue de la douzième conférence de ce cadre de coopération, tenue du 23 au 27 février 2026 à Cotonou, et consacrée au renforcement des échanges entre institutions chargées des ordres honorifiques dans l’espace francophone.

Pays hôte de cette édition, le Bénin a assuré la conduite des travaux dans un climat décrit comme constructif et rigoureux. Les représentants des différentes chancelleries ont salué la qualité de l’organisation, la pertinence des thématiques abordées et la capacité des autorités béninoises à fédérer les participants autour des enjeux liés à la valorisation du mérite, des distinctions honorifiques et de leur portée symbolique dans les États francophones.

Publicité

Durant son mandat, la présidence béninoise s’est attachée à encourager le partage d’expériences entre les Grandes chancelleries, à harmoniser certaines pratiques et à réaffirmer les valeurs communes qui fondent ces institutions. Les échanges ont notamment permis de consolider la coopération entre pays membres et de réfléchir à l’adaptation des systèmes honorifiques aux évolutions contemporaines, tout en préservant leur dimension historique et protocolaire.

Le passage de témoin s’est déroulé dans un esprit de continuité et de respect mutuel, traduisant la vitalité de ce cadre francophone et la volonté collective d’en assurer la pérennité. En quittant la présidence, le Bénin laisse l’image d’un mandat maîtrisé, marqué par le dialogue, la rigueur institutionnelle et une contribution reconnue à la dynamique des Grandes chancelleries francophones.

Au-delà de l’événement protocolaire, cette transition confirme la place du Bénin comme acteur crédible et engagé dans les instances de coopération francophone, capable d’assumer des responsabilités internationales et de les transmettre dans des conditions saluées par ses partenaires.