Grand P: une fondation offre un chèque de 100 millions de FG au chanteur guinéen

- Publicité-

En Guinée, la Fondation MAFAC a offert 100 millions de FG à Grand P pour son projet de construction d’un orphelinat.

La Fondation MAFAC a soutenu considérablement Grand P dans la construction d’un orphelinat en Guinée à travers un geste généreux. Il s’agit d’une contribution financière importante qui a été allouée au projet de construction de l’orphelinat porté par Grand P, dans le cadre de son album intitulé « Sauvons les orphelins d’Afrique ».

« Cérémonie de remise de don de la fondation Makongo Family Charity – MAFAC d’une somme de 100 millions de FG ( soit près de 7 millions de FCFA Ndlr) à la Fondation Grand P Humanitaire pour le projet de l’orphelinat. Qu’Allah nous fortifie pour la réalisation », a écrit l’artiste sur sa page Facebook en légende des clichés de la cérémonie de remise de chèque.

- Publicité-

En effet, l’initiative de Grand P de construire un orphelinat en Guinée a suscité un grand élan de solidarité parmi de nombreux artistes, stars et influenceurs. La mobilisation autour de ce projet témoigne de l’importance accordée à la cause des orphelins et de la reconnaissance envers Grand P pour son engagement.

L’artiste guinéen Grand P a toujours été sensible aux problématiques sociales touchant les plus vulnérables, et cet engagement en faveur des orphelins démontre une fois de plus sa volonté de faire une différence dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin.