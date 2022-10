Grand P : en tournée à New York, le compagnon d’Eudoxie Yao met feu à la salle de spectacle (vidéo)

Depuis quelques jours, Grand P séjourne à New York, aux États-Unis, dans le cadre d’une tournée artistique, dénommée « Guinée Music Tour America ». Sur le sol américain, comme le montrent les images, le chanteur guinéen a été accueilli en grande pompe. Outre l’accueil chaleureux, dont a bénéficié le compagnon d’Eudoxie Yao, Smal Boy a mis le feu à la salle de spectacle, où il s’est produit.

Grand P est en voyage, depuis quelques jours, à New York, aux États-Unis. Ce voyage du chanteur guinéen, qui s’inscrit dans le cadre de la tournée musicale, dénommée « Guinée Music Tour America », a été une occasion de plus, pour l’humoriste, de manifester sa forte notoriété.

Sur les réseaux sociaux, en effet, on peut voir des photos et des vidéos de Grand P, depuis son départ de Conakry, jusqu’à son arrivée sur le sol américain, le samedi 1er octobre 2022. Le point d’orgue de ce déplacement de la célébrité guinéenne, c’est, sans nul doute, le concert auquel il a participé. Comme on peut le voir, à travers les nombreuse vidéos, qui circulent sur la toile, le chanteur a fait preuve d’aisance, lorsqu’il a été appelé à monter sur scène.

Sans crier gare, Grand P a mis le feu à la salle de spectacle, comme s’il était dans sa Guinée natale, une façon de prouver à ses admirateurs que, même loin de chez lui, il peut tenir le public en haleine, en donnant le meilleur de lui-même. Les vidéos de la soirée montre des ressortissants guinéens, monter sur la scène, aux côtés de leur idole, la preuve que la symbiose a été au rendez-vous, lors de la prestation new-yorkaise de Grand P.