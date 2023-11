Grammy Awards 2024: liste des artistes africains nominés avec Burna Boy en tête

- Publicité-

La Recording Academy a dévoilé vendredi 10 novembre 202, la liste des artistes nominés pour la cérémonie de la 66ème édition des Grammy Awards. En Afrique, sept artistes ont été nominés avec le Nigéria comme Porte-flambeau.

La 66ème édition des Grammy Awards se déroulera le 4 février prochain à la Crypto.com Arena de Los Angeles. À moins de trois mois de cette date tant attendue, les organisateurs ont dévoilé la liste des stars retenues pour participer à cette cérémonie. Le Nigeria est le pays le mieux représenté en Afrique avec cinq nominations pour les Grammy Awards 2024.

En effet, les artistes Burna Boy, Davido, Ayra Starr, Asake et Olamide ont tous été nominés pour les 66e Grammy Awards. Burna Boy a récolté un total de quatre nominations, tandis que Davido a obtenu trois nominations pour l’événement de 2024. Asake, Arya Starr et Olamide, également chanteurs nigérians, ont tous été nominés dans la catégorie de la meilleure performance musicale africaine.

En plus des Nigérians, deux stars sud-africaines figurent également dans la liste des nominés, portant ainsi le nombre total d’artistes africains en lice à sept : Tyla et Musa Keys.

- Publicité-

Liste des principales catégories présentant les nominés africains

Chanson de musique africaine de l’année

Asake & Olamide — Amapiano

Burna Boy — City Boys

- Publicité-

Davido avec Musa Keys — Unavailable

Ayra Starr — Rush

Tyla — Water

Performance de musique globale de l’année

Arooj Aftab, Vijay Iyer et Shahzad Ismaily — Shadow Forces

Burna Boy — Alone

Davido — Feel

Silvana Estrada — Milagro Y Disastre

Falu & Gaurav Shah (avec PM Narendra Modi) — Abundance In Millets

Béla Fleck, Edgar Meyer & Zakir Hussain avec Rakesh Chaurasia — Pashto

Ibrahim Maalouf avec Cimafunk & Tank and the Bangas — Todo Colores

Performance de rap mélodique de l’année

Burna Boy avec 21 Savage — Sittin’ On Top of the World

Doja Cat — Attention

Drake & 21 Savage — Spin Bout U

Lil’ Durk avec J Cole — All My Life

SZA — Low