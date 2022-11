Grammy Awards 2023: voici les 7 artistes africains nominés

La Recording Academy a dévoilé ce mercredi la liste des nominés de sa 65ème édition des Grammy Awards. La cérémonie verra la participation de nombreux africains qui ont été nominés dans diverses catégories.

La 65ème édition des Grammy Awards se déroulera le 6 février prochain à la Crypto.com Arena de Los Angeles. A quelques mois de la cérémonie, la National Academy of Recording Arts and Sciences a dévoilé les nominés de chaque catégorie des Grammy Awards.

En dehors du comédien Trevor Noah qui aura l’insigne honneur d’animer cet évènement de taille, 7 artistes africains ont été nominés dans deux catégories des Grammy Awards. Il s’agit de des catégories de « meilleur album de musique globale » et « meilleure performance de musique globale ».

En effet, deux habitués de la cérémonie notamment le nigérian Burna Boy et la béninoise Angélique Kidjo, se sont retrouvés dans la catégorie des meilleurs albums de musique globale. En ce qui concerne la catégorie de « meilleure performance de musique globale », en plus de Burna Boy, 5 autres artistes notamment l’ougandais Eddy Kenzo, le ghanéen Rocky Dawumi et les sud-africains Wouter Kellerman, Zakes Bantwini et Nomcebo Zikode, ont été nominés.

A noter qu’avec cette nouvelle nomination le chanteur nigérian Burna Boy devient maintenant le premier artiste africain à être nominé 4 fois consécutives aux Grammy Awards depuis 2019.