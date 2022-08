Goyave : voici 07 raisons de consommer régulièrement ce fruit aux mille vertus

La goyave est un fruit très apprécié pour son parfum et sa douceur. Sa teneur en vitamines fait d’elle, un produit très utilisé dans la médecine naturelle. Découvrez sept bienfaits santé de ce fruit charnu.

Le plus souvent consommée en jus, la goyave est un fruit exotique très doux qu’on apprécie pour ses nombreuses vertus. Facilement identifiable à sa forme ronde ou de poire, elle est généralement disponible sur les étals à partir de l’hiver. Voici quelques vertus qui font d’elle un alicament.

Lutte contre les cancers

La goyave est riche en lycopènes connus pour son action dans la protection des cellules de l’organisme. On en trouve beaucoup dans la goyave à chair orange ou rouge et un peu moins dans celle de la goyave à chair blanche. Cette substance favoriserait la lutte contre la croissance des cellules cancéreuses.

Efficace pour les soins dentaires

En cas de maux de dents, les feuilles de goyave sont très efficaces pour stopper la douleur. Elles renferment des substances astringentes et des vitamines qui constituent un bon remède contre la rage dentaire. Ainsi, mâcher 3 à 4 feuilles de goyave aide à soulager la douleur des dents. Il est conseillé de ne pas les avaler.

Bonne pour la santé des yeux

Les feuilles de goyavier ont un contenu élevé en lutéine, zéaxanthine en lycopène, trois nutriments qui participent à garder les yeux en bonne santé en luttant par exemple pour la dégénérescence maculaire liée aux vieillissements des cellules.

Aide à perde de poids

Les goyaves sont riches en fibres, en sels minéraux et en vitamines. Les fibres qu’elles contiennent aident à retarder la sensation de faim. Et la vitamine C qu’elles renferment aide à maigrir.

Lutte contre les maladies cardio-vasculaires

Consommer régulièrement de la goyave va aussi aider à protéger son système cardio-vasculaire. Elle diminue la tension artérielle et le mauvais cholestérol qui peuvent être à l’origine de pathologies graves comme l’infarctus du myocarde.

Réduis la glycémie

Boire 90 ml de jus de goyave ferait du grand bien aux personnes qui souffrent du diabète. Cette boisson aiderait à diminuer le taux du sucre dans le sang. Par contre les personnes diabétiques ne doivent pas consommer la peau de la goyave, car selon une étude indienne, cette peau risquait d’augmenter la glycémie.

Lutte contre la diarrhée

Si on a un trouble digestif, les feuilles des goyaves sont à recommander. Il suffit de les faire bouillir dans de l’eau, de filtrer et boire cette eau.

Par ailleurs, il faut noter que ces astuces ne remplacent en aucun cas les conseils des médecins.