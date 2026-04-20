Gouvernement de large union contre gouvernement d’hommes de confiance: le premier test pour Romuald Wadagni

L’accession de Romuald Wadagni à la magistrature suprême ouvre une séquence politique où chaque décision initiale pèsera durablement sur la suite du mandat.

La formation du premier gouvernement s’impose comme l’épreuve fondatrice. Elle ne relève pas d’un simple exercice de distribution de portefeuilles mais d’un choix stratégique qui engage la méthode de gouvernance, la nature du pouvoir et la relation entre l’exécutif et la société politique.

Dans le contexte béninois, fortement présidentialisé, le premier gouvernement est souvent un manifeste silencieux. Il dit plus que les discours ce que sera le quinquennat.

Une légitimité large, un choix resserré

L’élection de Wadagni s’est faite sur une base d’adhésion étendue, portée par la continuité perçue de l’action publique et par un consensus au sommet de l’appareil politique.

Cette configuration lui offre une marge de manœuvre rare. Il peut ouvrir largement sans craindre une instabilité immédiate, ou au contraire resserrer sans redouter une contestation institutionnelle frontale.

Cette latitude rend le choix d’autant plus politique. Gouverner avec une majorité confortable ne dispense pas de trancher sur la nature du pouvoir que l’on souhaite exercer.

Une coalition de victoire, pas une communauté d’intérêts

La dynamique qui a porté Wadagni au pouvoir repose sur un rassemblement hétérogène. Anciens adversaires ralliés, alliés historiques, figures administratives, responsables politiques locaux, technocrates et opportunistes électoraux ont convergé vers un même objectif : la victoire.

Mais une coalition électorale n’est jamais une coalition de gouvernement par nature.

Chacun de ces soutiens arrive avec des attentes précises. Portefeuilles ministériels, positions stratégiques, reconnaissance politique, sécurisation d’intérêts ou simple maintien dans les cercles décisionnels.

Cette accumulation d’attentes crée une pression structurelle sur le président élu. Gouverner, dans ce contexte, revient d’abord à arbitrer des frustrations.

C’est pourquoi la formation du premier gouvernement devient un acte de tri. Elle détermine qui entre durablement dans le système de pouvoir et qui reste à la périphérie. Ce moment cristallise inévitablement les tensions issues de la grande adhésion.

Deux options se présentent alors au chef de l’État, chacune avec ses avantages et ses coûts politiques.

L’option du gouvernement de large union

La première option qui s’offre au président élu consiste à composer un gouvernement ouvert, intégrant une diversité de soutiens afin de donner des gages au plus grand nombre. Cette stratégie permet de temporiser les frustrations, de prolonger la dynamique de rassemblement et de réduire, à court terme, les risques de dissidence interne.

Politiquement, elle donne l’image d’un pouvoir inclusif et reconnaissant. Elle transforme la victoire électorale en victoire collective. Mais elle a un prix. Un gouvernement de large union tend à diluer l’autorité du centre, à multiplier les arbitrages et à ralentir la prise de décision. Plus le nombre de bénéficiaires augmente, plus la cohérence de l’action publique devient difficile à maintenir.

À moyen terme, cette option expose le président à une gouvernance sous contrainte permanente, où chaque remaniement potentiel devient un risque politique.

L’option du cercle de confiance

La seconde option est plus resserrée. Elle consiste à s’entourer prioritairement d’hommes et de femmes de confiance (comme son mentor Patrice Talon, le président Patrice Talon) , au risque de frustrer une partie des soutiens de circonstance. Cette approche privilégie la cohérence, la discipline gouvernementale et la lisibilité du pouvoir.

Elle permet une gouvernance plus fluide, une chaîne de décision plus courte et une exécution plus rigoureuse des politiques publiques. En revanche, elle transforme rapidement l’adhésion électorale en désillusion politique pour ceux qui se voient exclus des cercles du pouvoir.

Ces déçus ne deviennent pas nécessairement des opposants immédiats, mais ils constituent une réserve latente de contestation ou de défection.

Gouverner la victoire ou gouverner l’État

Le dilemme de Wadagni est donc clair. Gouverner la victoire, c’est chercher à satisfaire le plus grand nombre de soutiens et accepter une gouvernance plus lourde. Gouverner l’État, c’est faire le choix de l’efficacité, au prix d’un resserrement politique.

Il n’existe pas de solution neutre. Le premier gouvernement fixera la trajectoire du quinquennat. Soit un pouvoir fondé sur l’équilibre permanent entre forces ralliées, soit un pouvoir structuré autour d’un noyau décisionnel fort.

Pour Romuald Wadagni, la difficulté n’est donc pas d’avoir gagné largement. Elle est d’avoir gagné avec tout le monde. Et c’est précisément cette victoire totale qui rend son premier acte de gouvernance aussi décisif que périlleux. Mais le nouveau président peut se rassurer. Son prédécesseur lui a déjà balisé le terrain. Peut importe la décision prise, il bénéficie de l’accompagnement de toutes les institutions de la République. Mieux la trêve politique instaurer par les réformes institutionnelles et la création du Sénat permet au président Romuald Wadagni de rester serein face aux politiciens récalcitrants.