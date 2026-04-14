Gouvernance politique: le Bénin teste son nouveau modèle démocratique avec Wadagni

Le président Romuald Wadagni ne gouvernera pas avec une opposition de contestation comme son prédécesseur, le président Patrice Talon .

Ce qui se met en place au Bénin depuis l’élection présidentielle du 12 avril 2026 n’est ni un accident politique ni une anomalie démocratique. C’est l’aboutissement assumé d’une idée portée depuis plusieurs années par Patrice Talon : le pays peut inventer son propre modèle démocratique, fondé moins sur l’affrontement permanent que sur la convergence des forces autour de la construction nationale.

Lors d’un échange avec les jeunes, le président sortant l’avait formulé sans détour. Pour lui, les acteurs politiques béninois peuvent se retrouver autour de l’essentiel et travailler ensemble, sans que la démocratie n’y perde son sens. L’élection de Romuald Wadagni donne aujourd’hui une matérialité politique à cette vision.

Le modèle cesse d’être théorique. Il devient pratique.

Avant même le scrutin, les signaux étaient clairs. Presque tous les partis d’opposition avaient, de façon directe ou indirecte, adhéré à l’offre politique du candidat de la mouvance présidentielle.

Le vote du 12 avril n’a donc pas provoqué un basculement. Il a simplement officialisé un réalignement déjà en cours.

Au sein de Les Démocrates, deux lignes ont coexisté sans se masquer. D’un côté, ceux qui ont fait le choix assumé du candidat de la continuité. De l’autre, un courant prônant une neutralité stratégique, plus tactique qu’idéologique. Cette fracture interne révèle une difficulté plus profonde : comment incarner une opposition quand le cœur du projet national est déjà largement partagé et quand les lois de la République vous imposent une longue trêve politique?

La Force cauris pour un Bénin émergent challenger du nouveau président ne lui sera pas une opposition de principe. Le parti de Paul Hounkpè n’a jamais caché qu’il ne comptait pas s’installer dans l’opposition après la présidentielle, quel qu’en soit le résultat. Ce positionnement rend désormais hautement probable une annonce officielle de soutien au pouvoir de Romuald Wadagni.

Ce n’est pas un ralliement opportuniste. C’est la cohérence d’une ligne annoncée.

Le régime qui prend forme après le 12 avril 2026 s’oriente donc vers une gouvernance sans opposition structurée et frontale. Du moins pour un temps.

Car l’histoire politique enseigne une constante : l’opposition ne disparaît jamais durablement. Elle change de forme. Elle naît souvent des frustrations internes, des déceptions sociales, des angles morts de l’action publique.

Le Bénin entre ainsi dans une phase inédite. Un moment de consensus politique large, presque total, où la responsabilité du pouvoir devient immense. Gouverner sans opposition réelle, ce n’est pas gouverner plus facilement. C’est gouverner sous surveillance différée. Car si les contre-pouvoirs institutionnels et politiques se taisent, la société, elle, observe. Et le jour où elle parlera, ce sera sans intermédiaire.

Le modèle démocratique béninois est en train de s’écrire. Il reste à savoir s’il produira de la stabilité durable ou s’il prépare, en silence, la prochaine rupture. Loin de se réjouir de ce modèle démocratique sans voix dissidente, le président Romuald Wadagni doit se montrer assez stratège pour réconcilier les attentes des uns et des autres avec le devoir de servir le peuple et réaliser les politiques de développement contenus dans son projet de société.