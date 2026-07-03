Godomey Magasin: une boutique de produits prohibés démantelée par la police, sept interpellations

​Les éléments du commissariat du 13e arrondissement de Cotonou ont mené une opération fructueuse le mercredi 1er juillet 2026 au quartier Godomey Magasin.

Cette descente ciblée des forces de l’ordre a permis le démantèlement complet d’un commerce spécialisé dans la vente illicite de produits prohibés. Selon les données recueillies par la police, le propriétaire en titre de cette boutique se trouve déjà en détention pour d’autres causes, et la gestion quotidienne de l’établissement avait été reprise par son propre enfant.

​L’intervention policière s’est soldée par l’interpellation directe de sept individus qui se trouvaient sur les lieux au moment des faits. Une perquisition et une fouille minutieuse des locaux ont permis aux enquêteurs de découvrir et de saisir d’importantes quantités de marchandises frauduleuses et de stupéfiants.

Parmi les produits saisis figurent de nombreux paquets de cigarettes de diverses marques de contrebande, des boulettes de chanvre indien soigneusement conditionnées pour la revente, ainsi qu’un lot important d’emballages spécifiquement destinés à la préparation et au rationnement de ces substances illicites.

​À la suite de cette saisie, les sept personnes appréhendées ont immédiatement été placées en garde à vue dans les locaux du commissariat pour les nécessités de l’enquête réglementaire. Elles seront présentées dans les prochains jours au procureur de la République près le Tribunal de première instance de Cotonou, devant lequel elles devront répondre des faits de détention et de trafic de produits interdits.