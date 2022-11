Globe Soccer Awards: Didier Drogba reçoit le « prix de la générosité » de l’année

Figure de proue de l’histoire du football africain, Didier Drogba vient d’ajouter une nouvelle distinction à son lourd et riche palmarès. La légende ivoirienne a remporté un prix symbolique lors de la 13ème édition des Globe Soccer Awards qui s’est tenue à Dubaï.

En attendant ses analyses sur la Nouvelle Chaine Ivoirienne où il a signé pour la grande messe du football qui démarre ce dimanche, Didier Drogba a été honoré ce jeudi à Dubaï. L’ancien attaquant de l’OM a reçu le Prix inaugural “CNN Off the pitch” en récompense aux nombreuses actions de générosité menées avec sa Fondation.

Lors de cette cérémonie qui a réuni les meilleurs joueurs du monde, Drogba a également été félicité pour son travail en tant qu’ambassadeur de bonne volonté de l’Organisation mondiale de la santé, un rôle dans lequel il aide les communautés à améliorer leur santé physique et leur bien-être général.

Créée en 2007, la Fondation Didier Drogba s’est fixée pour objectifs d’améliorer l’accès aux soins de santé et à l’éducation, d’aider à éradiquer la pauvreté, d’autonomiser les femmes et de lutter contre la faim. Grâce à cette fondation, l’ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire a apporté de l’électricité dans plusieurs villages, et construit des écoles.

Faut-il le rappeler, les Globe Soccer Awards, communément appelés Dubaï d’or, sont des prix de football organisés par l’Association européenne des clubs en collaboration avec l’Association européenne des agents de joueurs et décernés par l’organisation Globe Soccer.