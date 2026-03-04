Gilles Lellouche révèle qu’il a prétendu savoir jouer au foot pour Jeux d’enfants

Gilles Lellouche a reconnu, mercredi 4 mars sur le plateau de C à vous , avoir menti sur ses capacités au football pour décrocher un rôle dans Jeux d’enfants , le film de Yann Samuell. Alors qu’il assure la promotion de son nouveau long métrage, Le Crime du 3e étage de Rémi Bezançon, qui sortira en salles le 11 mars, l’acteur est revenu sur cet épisode embarrassant de sa carrière, survenu lors d’un tournage dans un stade pendant un match officiel.

Figure récurrente du cinéma français depuis les années 1990, Gilles Lellouche, 53 ans, a enchaîné les succès de distribution et de critique, de Chien 51 à BAC Nord, en passant par Le Grand Bain, Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, Les petits mouchoirs, La French ou Les Infidèles. Invité aux côtés de ses partenaires Lætitia Casta et Guillaume Gallienne, il a abordé plusieurs projets à l’antenne, dont le film inspiré d’Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock.

Sur le plateau animé d’Anne-Élisabeth Lemoine, l’acteur a choisi de revenir en détail sur la scène de Jeux d’enfants où il a feint une compétence qu’il n’avait pas. L’anecdote, racontée avec un mélange d’autodérision et de recul, illustre les exigences parfois absurdes des tournages et la pression à convaincre les réalisateurs.

Gilles Lellouche : son gros mensonge pour un rôle

Gilles Lellouche a expliqué avoir « fait croire au réalisateur que je savais jouer au foot, ce qui n’est pas du tout le cas ». Selon ses propos, rapportés lors de l’émission, son niveau réel était très éloigné de ce qu’exigeait la scène.

La séquence en question a été tournée « au stade de Lens, pendant un match ». Confronté aux conditions réelles d’un terrain plein et au rôle de son personnage, l’acteur a multiplié les ratés techniques : « J’ai raté peut-être 18 reprises de volée. C’était la honte absolue, avec tout le stade qui me huait », a-t-il raconté.

Face à la gêne provoquée par ces échecs répétés, Gilles Lellouche a décrit la situation comme « un grand moment de panique ». Il a toutefois précisé qu’il avait finalement réussi à inscrire le but attendu par la mise en scène, « au bout d’une heure et quart ». Ces précisions soulignent la patience exigée lors d’un tournage et la contrainte de produire une image convaincante malgré les difficultés techniques ou humaines.

