Gilles Bouleau en transe lors de son interview de Mick Jagger au JT de TF1

Gilles Bouleau, présentateur emblématique du journal télévisé de 20 heures sur TF1, a récemment vécu une expérience exceptionnelle en rencontrant Mick Jagger, la légende vivante des Rolling Stones, chez lui à Londres. Cette rencontre intervient à l’occasion de la sortie imminente du nouvel album du groupe britannique, intitulé Foreign Tongues, prévu pour le 10 juillet. Pour le journaliste âgé de 64 ans, cette entrevue est bien plus qu’un simple reportage : elle marque un moment fort de sa longue carrière médiatique et de sa passion personnelle pour le rock.

Depuis 2012, Gilles Bouleau anime avec constance le journal télévisé du soir du lundi au jeudi sur TF1, après avoir intégré la rédaction de la chaîne en 1986 grâce à la bourse Jean d’Arcy. Fort d’une carrière débutée sur Antenne 2, il s’est rapidement imposé comme une figure incontournable de l’information en France, au même titre que ses collègues animatrices Anne-Claire Coudray et Audrey Crespo-Mara. Ce mercredi 1er juillet, entre les sujets d’actualité sur les incendies dans le sud de la France ou le démantèlement d’un réseau de braqueurs, Gilles Bouleau a bénéficié d’un accès exceptionnel : passer du temps avec Mick Jagger dans un cadre privé à Londres.

L’interview a été réalisée dans l’hôtel The Berkeley, situé dans le prestigieux quartier de Knightsbridge, où le chanteur mythique reçoit rarement la presse. Au-delà de l’aspect professionnel, le journaliste français a avoué ressentir une réelle émotion, presque celle d’un fan à la rencontre de son idole. Gilles Bouleau confie que les Rolling Stones ont rythmé sa jeunesse. « Les Stones sont ma grande passion ! Quand j’étais petit, je me prenais pour Charlie Watts. J’ai acheté ma première batterie à 15 ans et je jouais (mal) tous les standards des Rolling Stones », a-t-il révélé dans une interview à TV Magazine, précisant qu’il écoute souvent leur musique pendant ses séances de course à pied.

Une rencontre exceptionnelle entre un journaliste et une icône du rock

Pour Gilles Bouleau, interroger Mick Jagger n’était pas simplement une mission professionnelle, mais la concrétisation d’un rêve personnel. Il raconte son admiration pour le chanteur britannique, à la fois « l’homme le plus sexy du monde » pendant des décennies et la figure emblématique de la scène rock internationale. Lors de leur échange, le journaliste a été impressionné par la vitalité et la personnalité de Mick Jagger, devenu à 82 ans un véritable « animal de scène ». « J’étais en transe. J’ai abdiqué toute compétence professionnelle. Mais au final, le journaliste et le fan se sont rejoints », a-t-il résumé.

Cette entrevue ouvre une fenêtre sur une légende vivante qui prépare le terrain pour un nouvel opus des Rolling Stones. L’album Foreign Tongues, attendu avec impatience, marque un retour important pour le groupe britannique, encore capable d’attirer et de faire vibrer les foules à travers le monde. Le privilège accordé à Gilles Bouleau témoigne de la place centrale que le journaliste occupe dans le paysage audiovisuel français, capable de combiner rigueur professionnelle et passion sincère pour ses sujets.